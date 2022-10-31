Лукашенко: Минск готов выполнить обязательства перед странами Запада в белорусских рублях

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Sergei Grits/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая доклад премьер-министра Романа Головченко, заявил, что Минск готов выполнить свои финансовые обязательства перед странами Запада в национальной валюте, учитывая введенные против страны санкции. Об этом сообщает белорусское агентство БелТА.

«Мы надежные плательщики, мы готовы платить по своим долгам, тем более Западу мы не много должны. Но они отказались принимать валюту из Беларуси. Хорошо, тогда мы им предложили белорусский рубль <...> Созреют для того, чтобы мы с ними рассчитались, — ради бога. Не созреют — что ж», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что платежи в белорусских рублях зачисляются на отдельные счета.

Ранее сообщалось, что из-за указа Лукашенко о принудительном ограничении роста цен в экономике Белоруссии отмечаются негативные последствия. В некоторых городах вынужденно закрываются магазины и торговые центры.

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