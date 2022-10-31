Во Франции объявили о работе над наземным маршрутом вывоза зерна c Украины

Франция совместно с коллегами в Евросоюзе прорабатывает сухопутный маршрут для вывоза зерна из Украины после того, как Россия объявила о приостановке участия в «зерновой сделке». Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Марк Фено, слова которого приводит РИА Новости.

Министр пояснил, что «часто общается» с коллегами в ЕС по данному вопросу, в особенности с коллегой из Германии.

«Мы пытаемся выяснить, если этот маршрут больше не может проходить через Черное море, то может ли он проходить по земле... в частности, через Румынию и Польшу с тем, чтобы те, кто нуждается в зерне, могли бы получить его по разумной цене», — сказал Фено.

По его словам, решение России приостановить участие в «зерновой сделке» напрямую не повлияет на Францию, от него пострадают страны третьего мира.

Накануне министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвали Москву пересмотреть свое решение.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, отложил поездку на саммит в Алжир из-за срыва зерновой сделки.