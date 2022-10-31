Цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже подскочили на 8% после выхода России из сделки

Мировые цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже подскочили на 7,7%, до $8,93 за бушель (в США — почти 35,24 литра), обратило внимание агентство Bloomberg.

Агентство написало, что стоимость начала расти из-за того, что Москва объявила о приостановке зерновой сделки.

«Потенциальная потеря соглашения об экспорте зерна, вероятно, приведет к дальнейшему пересмотру цен на зерно в сторону повышения. <...> Другие страны заполнят часть пустоты, но не полностью», — выразил мнение глава и основатель австралийской консалтинговой компании Episode 3 Эндрю Уайтлоу.

Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля подписали зерновую сделку. Соглашение предполагало вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

После нападения Украины на корабли российского Черноморского флота в Севастопольской бухте Россия объявила о прекращении своего участия в зерновой сделке «на неопределенный срок».

Затем глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия может полностью заместить зерно с Украины и поставлять его всем заинтересованным государствам по приемлемым ценам.