Посол РФ Ерхов: Запад «наказал» турецкий бизнес отменой системы «Мир» в Турции

Запад наказал турецкий бизнес, пригрозив санкциями в случае использования в Турции российской платежной системы «МИР». Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Анкаре в Анкаре Алексей Ерхов в интервью турецкой газете Dünya.

По словам посла, пока ни одна страна не компенсировала и не намерена компенсировать убытки тех стран, которые ввели санкции в отношении России. Ерхов высказал мнение, что страны Запада будут взимать с турецких предпринимателей «плату за свои геополитические амбиции», как это было в случае с картой «Мир».

«Фактически, турецкие торговцы, которые продают кожу и меха в отелях или привлекают российских туристов, которые не могут заплатить, были наказаны. Так что думайте сами. Мы все взрослые люди, все все понимают», — сказал посол РФ.

Ранее сообщалось, что банки в Киргизии перестали обслуживать карты «Мир».