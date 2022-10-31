NYT: с конца февраля Индия, Турция и Бразилия нарастили объем поставок из России

Индия, Турция и Бразилия с конца февраля нарастили объем поставок из России при общем падении импорта из страны на фоне санкций и торговых ограничений, написала газета The New York Times.

Нью-Дели увеличил объем импорта на 430%, Анкара — на 213%, Бразилиа — на 166%.

Другими странами, нарастившими объем покупок у России, стали Испания (112%), Китай (98%), Нидерланды (74%), Саудовская Аравия (45%), Япония (40%), Германия (38%), Норвегия (21%).

При этом почти все указанные государства сократили экспорт в Россию. Поставки с конца февраля нарастили только Китай и Турция — 24% и 113% соответственно.

В первой половине октября агентство ТАСС написало, что в 2022 году экономику России поддержат экспортеры, поэтому итоги года могут быть даже лучше прогнозов Минэкономразвития.

В середине октября агентство РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб сообщило, что тринадцать стран Евросоюза (ЕС) в июне 2022 года увеличили объемы ввоза российских товаров. В их числе – Словения, Испания, Швеция, Бельгия, Польша, Болгария, Дания, Румыния, Мальта, Латвия, Хорватия, Словакия и Эстония.