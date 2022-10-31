Новая Зеландия ввела санкции против 14 лиц и 7 организаций из России

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Правительство Новой Зеландии ввело санкции против 14 лиц и семи организаций из Российской Федерации. Об этом говорится на сайте МИД Новой Зеландии.

Как сообщается на сайте ведомства, о введении новых санкций заявила министр иностранных дел Нанайя Махута. Новые санкции затронули военнослужащих, оборонные компании, некоторые СМИ.

«Сегодня мы вводим санкции против 14 физических и семи юридических лиц в рамках нашей постоянной поддержки Украины <...> В их число входят руководители и акционеры компаний, разрабатывающих и производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также члены ... военизированных формирований, связанных с группой наемников Вагнера», — говорится в заявлении министра.

Сообщается, что под санкции попали информационное агентство Инфорос и крымское агентство News Front.

Ранее профессор Марк Буш говорил, что США могут столкнуться с еще большими трудностями в случае введения новых антироссийских санкций.

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