SuperJob: заработок сотрудников в РФ после испытательного срока растет на 18%

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Pixabay

Большинство российских компаний в среднем на 18% увеличивают зарплату сотрудников после испытательного срока. Об этом свидетельствует исследование сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob, в котором приняли участие представители 1000 работодателей и 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны, передает РИА Новости.

Уточняется, что 72% компаний увеличивают зарплату после испытательного срока. Кроме того, по сравнению с 2021 годом выросло число предприятий и организаций, практикующих увеличение заработка отдельным категориям персонала.

По данным исследования, 28% россиян, имеющих опыт устройства на работу, увольнялись во время испытательного срока по собственному желанию, и лишь 8% увольнений происходили по инициативе работодателя.

Уточняется также, что меньше всего с места работы до истечения испытательного срока уходили сотрудники, имевший высокий уровень дохода. Так, 29% респондентов с зарплатой до 50 тыс. рублей увольнялись по своей инициативе, и 13% — по воле работодателя. Среди опрошенных с зарплатой от 80 тыс. рублей место работы покидали 23% и 4% соответственно.

Ранее сообщалось, что в России всего 1% компаний ввели четырехдневную рабочую неделю.

В начале октября исследование SuperJob также показало, что вакансий в сфере телекоммуникаций по РФ за год стало больше на 52%.

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