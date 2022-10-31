Express: Сунак откажется от строительства королевской яхты за 250 млн фунтов стерлингов

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Hannah Mckay/Reuters

Правительство нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака откажется от проекта новой королевской яхты. Об этом пишет издание Express со ссылкой на источники.

Уточняется, что Риши решил отложить создание «национальной яхты» Королевского флота в рамках мер по сокращению расходов.

Идея построить судно, которое бы заменило королевскую яхту «Британия», выведенную из эксплуатации в 1997 году, принадлежала бывшему британскому премьер-министру Борису Джонсону. Планировалось, что яхта будет служить бизнес-площадкой для размещения иностранных высокопоставленных лиц.

В материале подчеркивается, что флагманское судно должно было строиться в Ньюкасле или Глазго, способствуя росту количества рабочих мест и помогая повысить уровень северной Британии.

По данным издания, стоимость яхты выросла с £150 млн до £250 млн, и экс-премьер Великобритании Лиз Трасс планировала покрыть расходы на нее за счет финансирования частного сектора.

Ранее сообщалось, что Риши Сунак рассматривает возможность продлить лимит на бюджет в целях оказания помощи другим государствам сроком на два года.

Также новый премьер-министр Великобритании и французский президент Эммануэль Макрон отметили необходимость продолжать поддержку Украины и сотрудничество по теме борьбы с нелегальной миграцией через Ла-Манш.

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