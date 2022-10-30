В Турции заявили о возможностях поставлять в ЕС энергоносители из РФ, Ирана и Саудовской Аравии

Турция может стать неким энергетическим коридором для поставок газа и нефти в Европу из России, Ирана и Саудовской Аравии. Об этом заявил министр финансов и казначейства республики Нуреддин Небати, передает Sabah.

«Газ и нефть через турецкую территорию могут поставляться в Европу более дешевым и безопасным способом», — отметил Небати.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже поддержал идею поставок газа из России и Ирана в Европу по турецкой территории. Эрдоган посчитал, что такое решение обеспечит энергобезопасность в регионе и поможет снизить цены на энергоносители на фоне всеобщей рецессии.

Кроме того, Эрдоган считает, что Турция может на себя взять ответственность и предпринять шаги по снятию напряжения в мире, в частности в Европе на фоне энергокризиса.

Ранее в воскресенье ТАСС сообщил, что власти Турции собрались в 2023 году провести буровые работы в 100 скважинах на суше для разведки нефтяных и газовых месторождений, а также выполнить определенные работы в море.

До этого президент Эрдоган заявил, что Анкара через «Турецкий поток» сможет обеспечить распределение российского газа в европейские страны.