Bloomberg: гонконгская Cathay Pacific запланировала возобновить полеты над РФ с 1 ноября

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific собирается с 1 ноября 2022 года возобновить полеты в воздушном пространстве России. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отметили, что речь идет, в частности, о беспосадочном перелете по маршруту Нью-Йорк — Гонконг, который до этого выполнялся в обход российского воздушного пространства. Кроме того, авиакомпания хочет возобновить использование и полярного маршрута.

По данным агентства, гонконгская компания заявила о приостановке полетов над Россией в марте 2022 года, после начала спецоперации России на Украине. Теперь же, возобновление полетов над воздушным пространством РФ позволит уменьшить время перелетов, а также снизит расходы на топливо. Только сейчас компании придется платить за право пролета над Сибирью.

В компании отметили, что есть много других авиакомпаний, которые спокойно летают над Россией. Поэтому санкции никак не могут повлиять на решение Cathay Pacific совершать полеты над российским пространством.

29 октября агентство Bloomberg сообщило, что авиакомпании из США и Евросоюза (ЕС) увеличили свои расходы на фоне закрытия воздушного пространства России, так как они нарастили время облета вокруг российских территорий. В публикации отметили, что Air France-KLM и другие европейские перевозчики в рамках своих рейсов в Японию вынуждены облетать Россию через Казахстан и Монголию, что добавило к длительности перелетов несколько часов.