New Yorker: антироссийские санкции Запада не ведут к завершению спецоперации на Украине

Введенные странами Запада антироссийские санкции не смогут остановить спецоперацию на Украине, пишет Шила Колхеткар в статье для The New Yorker.

Автор статьи напомнила, что экономические санкции применялись еще в Древней Греции, но эффективность меры была спорной. В XX веке практика применения санкций встречалась довольно широко: так, США вводили ограничения против СССР, Китая, Кубы, Вьетнама, Ирана, Ирака.

Успешным примером журналист назвала ситуацию в ЮАР, где экономическое давление извне позволило положить конец апартеиду в 1994 году.

По мнению аналитика, в случае в Россией санкционное давление оказалось неэффективным, так как рестрикции, введенные после присоединения Крыма, не заставили правительство страны отступить от своей политики.

«Большинство бывших чиновников министерства финансов, с которыми я разговаривала, согласились с тем, что санкции, введенные в то время, были недостаточными», — написала Колхеткар.

Она добавила, что чиновники единогласно отмечают, что «много» санкций не значит «лучше», так как последствия могут нанести удар по мировому рынку.

В статье отмечается, что России удалось ответить на санкции. В частности, переход на рублевые расчеты за газ с «недружественными странами» поднял спрос на российскую валюту и позволил укрепить ее курс.

Также Колхеткар отметила, что примерно треть американцев заявили о полном безразличии к судьбе Украины, и это сказывается и на отношении к антироссийским санкциям.

Ранее аналитик Алексей Зубец заявил, что Россия адаптируется к санкциям, их влияние снижается с каждым месяцем.