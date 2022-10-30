Экономист Ордов усомнился в возможности сдержать параллельный импорт в Россию

Странам Евросоюза (ЕС) будет сложно вводить какие-либо ограничения на поставки товаров в Россию по параллельному импорту. Об этом «Ленте.ру» заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

«Для западных компаний параллельный импорт в данных условиях является очень выгодным. А бытовая техника является конечным продуктом, где отследить использование в условиях отсутствия авторизованных центров производителя становится практически невозможно ввиду массовости и серийности этих комплектующих», — отметил Ордов.

По его словам, лишь только отдельные поставки определенных комплектующих, которые имеют двойное назначение, могут быть хоть как-то ограничены. Однако обходные пути для товаров все равно будут. Кроме того, страны Азии и Китай готовы быстро обеспечить замену любым товарам с Запада.

Он добавил, что сами европейцы уже стоят на грани рецессии, так как любые ограничения на поставки приводят к потерям для промышленности. Поэтому риск стагфляции в Европе постоянно увеличивается.

Ранее в воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что официальные лица Евросоюза обеспокоены ростом поставок бытовой техники в Россию из Армении и Казахстана. Согласно приведенным в материале данным статистической службы Европейского союза Eurostat, за первые восемь месяцев года Армения импортировала из ЕС больше стиральных машин, чем за последние два года вместе взятые.