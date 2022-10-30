Bloomberg: свыше 1 млн тонн мазута из России скопилось в танкерах у берегов Сингапура

У берегов Сингапура в танкерах скопилось уже 1,1 млн тонн мазута из России на фоне близкого вступления в силу эмбарго со стороны Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

«В преддверии вступления в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти Россия стала находить новые пути экспорта мазута и направляет все большие объемы на азиатские рынки, в частности в Сингапур. Сейчас у его берегов в танкерах находится уже 1,1 млн тонн российского мазута», — отметили в публикации.

По данным агентства, поставки идут по большей части в Сингапур из-за того, что тут можно легко перегрузить нефть с одного танкера на другой для маскировки происхождения груза. Например, судно Sagar Violet, груженое мазутом в порту Усть-Луга в Ленинградской области, выгрузило часть груза на танкер Parosea около Малайзии. Потом часть топлива уже была перегружена на еще одно судно Fortune Star.

Аналитики посчитали, что на региональных азиатских рынках будет все больше мазута из России. В будущем же все большие объемы топлива из России будут идти на рынок Азии, а число танкеров с российской нефтью и мазутом около Сингапура и Малайзии будет становиться все больше.

В середине августа агентство Bloomberg сообщало, что европейские страны могут столкнуться с дефицитом мазута предстоящей зимой из-за рекордно низких запасов за многие годы. По словам обозревателя агентства Жавье Бласа, традиционно запасы мазута в США увеличивались на 20 млн баррелей с апреля по сентябрь. Однако на данный момент они выросли лишь на 2 млн баррелей.