La Stampa: итальянские аграрии опасаются роста цен на злаки из-за срыва зерновой сделки

Закрытие зернового коридора в Черном море приведет к спекуляциям, что станет предпосылкой для дальнейшего роста цен на злаки и другие культуры. Об опасениях итальянских аграриев сообщает местная газета La Stampa со ссылкой на заявление ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.

«Блокировка поставок из черноморских портов грозит повышением процентов на рынках аграрного природного сырья, что провоцируется спекуляциями на финансовых и прочих рынках. Котировки как драгоценных металлов, так и сельхозпродукции все меньше зависят от реального соотношения предложения и спроса, но от финансовых операций и стратегии фьючерсных сделок», — предостерегли аналитики Coldiretti.

В то же время российские и украинские агропоставщики занимают значительную долю мирового экспортного рынка зерновых культур. На них приходится почти треть мировых поставок.

«В нынешних условиях под угрозой голода находятся 53 страны, где наиболее ощутим рост цен на зерновые в результате конфликта, поскольку на долю России и Украины в общей сложности приходятся 30% экспорта зерновых, 16% — кукурузы и 75% — подсолнечного масла», — говорится в заявлении итальянской ассоциации.

30 октября глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель призвал Россию пересмотреть свое решение по приостановке участия в зерновой сделке. Подобный шаг со стороны Москвы может поставить под угрозу основной маршрут вывоза удобрений и зерна. Этот фактор может усилить мировой продовольственный кризис.