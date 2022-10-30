Байден заявил о рекордном сокращении дефицита бюджета США до $1,4 трлн

США столкнулись с крупнейшим в истории страны годовым сокращением дефицита бюджета — до $1,4 трлн. Об этом сообщил американский президент Джо Байден на своей странице в Twitter.

«Дефицит сократился до 1,4 триллиона долларов в текущем году. Это стало крупнейшим годовым падением в американской истории», — написал Байден.

В то же время президент США не согласился с тем, что предлагаемая представителями республиканской партии мера по снижению налоговой нагрузки на граждан и предприятия станет эффективной. Напротив, это может привести к дополнительному увеличению дефицита бюджета еще примерно на $3 трлн.

28 октября бывший старший советник Государственного департамента США при президенте Джордже Буше Кристиан Уитон допустил дальнейшее снижение роли доллара в мире из-за действия антироссийских санкций. Все большее количество стран в мире начинают опасаться финансового и политического влияния Вашингтона. К числу последних он отнес Китай, Россию и Саудовскую Аравию.