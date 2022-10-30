Байден заявил о рекордном сокращении дефицита бюджета США до $1,4 трлн

close
100%
Nicolas Datiche/Pool/AP

США столкнулись с крупнейшим в истории страны годовым сокращением дефицита бюджета — до $1,4 трлн. Об этом сообщил американский президент Джо Байден на своей странице в Twitter.

«Дефицит сократился до 1,4 триллиона долларов в текущем году. Это стало крупнейшим годовым падением в американской истории», — написал Байден.

В то же время президент США не согласился с тем, что предлагаемая представителями республиканской партии мера по снижению налоговой нагрузки на граждан и предприятия станет эффективной. Напротив, это может привести к дополнительному увеличению дефицита бюджета еще примерно на $3 трлн.

28 октября бывший старший советник Государственного департамента США при президенте Джордже Буше Кристиан Уитон допустил дальнейшее снижение роли доллара в мире из-за действия антироссийских санкций. Все большее количество стран в мире начинают опасаться финансового и политического влияния Вашингтона. К числу последних он отнес Китай, Россию и Саудовскую Аравию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть