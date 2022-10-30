Мобилизация создала «локальные» проблемы для российского бизнеса

Объявленная 21 сентября мобилизация оказала негативное влияние на российский бизнес. Она создала локальные проблемы для производства, приведя к оттоку высококвалифицированных кадров и создав перебои в логистических цепочках, приводит слова директора департамента социально-экономических исследований ЦСР Михаила Гордеева газета «Ведомости».

«Локальные проблемы для бизнеса возникают достаточно часто — например, перебои у смежных по производственной цепочке организаций или когда призываются уникальные специалисты: пилоты, ключевые инженеры и работники промышленных предприятий и т. д.», — отметил Гордеев.

По его словам, с такими проблемами в настоящее время сталкиваются в основном представители малого и среднего бизнеса. Возможностей у крупных производителей смягчить эффект мобилизации больше. Но и у них в некоторых случаях возникают определенные трудности.

«У крупного бизнеса ввиду его значимости больше возможностей, чтобы получить бронь для таких специалистов, однако далеко не всегда это удается. Малый бизнес практически лишен этих возможностей и поэтому более уязвим перед мобилизацией, но, с другой стороны, она затронула далеко не каждое такое предприятие», — заключил Гордеев.

20 октября президент России Владимир Путин подписал закон о праве мобилизованных граждан передавать управление бизнесом доверенным лицам. Такую возможность получат россияне с официальной регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или учредителях организации.