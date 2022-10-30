Telegraph: Лондон разморозил миллион фунтов стерлингов со счетов бизнесмена Петра Авена

Власти Великобритании разрешили разморозить миллион фунтов стерлингов со счетов российского бизнесмена Петра Авена для оплаты долгов и осуществления повседневных трат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

В публикации отмечается, что правительство Соединенного Королевства согласилось разморозить часть денежных средств Авена на общую сумму 1 млн фунтов стерлингов со связанных с олигархом счетов в первый год.

Издание подчеркивает, что Авен будет получать ежемесячно 60 тыс. фунтов стерлингов на «основные нужды», также ему выделят единовременную выплату в размере 388 тысяч фунтов стерлингов для погашения «неотложных долгов».

Ранее суд в Соединенном Королевстве смягчил ограничения, которые были наложены на счета российского миллиардера Петра Авена (по данным Forbes, он владеет $4,8 млрд), чтобы бизнесмен мог оплачивать расходы на свой особняк в Лондоне.

Этот судебный процесс является частью расследования по обвинению Авена в уклонении от санкций, введенных против него из-за специальной операции России на Украине.