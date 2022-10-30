РФ уведомила координатора ООН в СКЦ по проблеме с безопасностью движения в Черном море

Представитель СКЦ Исмини Палла заявила, что Российская Федерация уведомила координатора Организации объединенных наций в Совместном координационном центре в Стамбуле о своей озабоченности по поводу обеспечения безопасности движения судов в рамках «черноморской зерновой инициативы». Об этом сообщает РИА Новости.

«Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдулла был уведомлен сегодня делегацией Российской Федерации в Совместном координационном центре (СКЦ) о своей озабоченности по поводу безопасности движения торговых судов в рамках черноморской зерновой инициативы. Господин Абдулла довел это до сведения турецкой и украинской делегаций в СКЦ» — говорится в заявлении.

29 октября Минобороны РФ заявило, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании по подрыву «Северных потоков».

После этого минобороны Великобритании заявило, что министерство непричастно к подрыву «Северных потоков».

В связи этим в МИД РФ заявили, что Россия приостановила действие зерновой сделки на неопределенный срок.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.