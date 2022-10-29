Полянский: РФ запросила заседание СБ ООН на 31 октября после приостановки зерновой сделки

Первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил о запросе РФ провести 31 октября заседание Совета безопасности ООН в связи с нападением Украины на корабли Черноморского флота. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что Россия официально уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о приостановке своего участия в «черноморской зерновой инициативе».

«В свете совершенной Украиной 29 октября атаки против кораблей Черноморского флота, задействованных в обеспечении безопасности судов, доставляющих украинское зерно в рамках так называемой «черноморской инициативы», постпредство (России при ООН) уведомило генсека ООН о том, что Россия приостанавливает свое участия в ней», — сказано в сообщении.

29 октября Министерство обороны России заявило о приостановке участия РФ в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора.

В этот же день российское оборонное ведомство сообщало, что корабли Черноморского флота рано утром подверглись атакам со стороны украинских войск. Утонялось, что украинская армия использовала девять дронов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

В Стамбуле 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.