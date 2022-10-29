Молдавия впервые купила электроэнергию в Румынии в два раза дороже, чем в Приднестровье

Молдавия впервые закупила электроэнергию у Румынии, где цена была в два раза выше, чем у Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.

«Сегодня госпредприятие Energocom впервые приобрело электроэнергию у OPCOM (румынский оператор рынка электроэнергии). На завтра было куплено в общей сложности 875 МВтч со средней стоимостью 132 евро за МВтч», — отметил Спыну.

По его словам, госкомпания Молдавии продолжит ежедневно закупать электроэнергию у румынского оператора для энергобезопасности молдавской стороны. Кроме того, важно экономить, чтобы поставки энергии были бесперебойными, и у электроэнергии была низкая цена настолько, насколько это возможно.

Ранее в субботу Спыну заявил, что президент России Владимир Путин был прав, когда заявил, что контракт компании «Молдовагаз» с «Газпромом» на поставки топлива был заключен на условиях Кишинева.

До этого Спыну в эфире телеканала TV8 обвинил российский энергохолдинг «Газпром» в нарушении действующего долгосрочного контракта с республикой на поставки топлива. По его словам, за последнее время компания сократила экспорт газораспределительному предприятию «Молдовагаз». Теперь Кишинев намерен подать иск в арбитражный суд на российского поставщика.