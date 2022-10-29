РИА Новости: Турция пока не получила сообщения о приостановке участия РФ в зерновой сделке

Турция пока не получала уведомления о приостановке участия России в «зерновой сделке». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Стамбуле.

«Мы пока такого уведомления не получали. Но если это действительно так, это вызывает сожаление», — сказал собеседник агентства.

Источник также добавил, отвечая на вопрос, означает ли это решение Москвы срыв переговоров по продлению сделки, срок которой оканчивается 19 ноября, что пока рано делать какие-либо выводы.

29 октября Министерство обороны России заявило о приостановке участия РФ в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые участвовали в обеспечении безопасности зернового коридора.

В этот же день российское оборонное ведомство сообщало, что корабли Черноморского флота рано утром подверглись атакам со стороны украинских войск. Утонялось, что украинская армия использовала девять дронов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

В Стамбуле 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.