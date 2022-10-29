Минсельхоз: Россия готова полностью заместить украинское зерно по приемлемым ценам

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия может полностью заместить зерно с Украины и поставлять его всем заинтересованным государствам по приемлемым ценам. Об этом сообщает РИА Новости.

«С учетом урожая нынешнего года, Российская Федерация готова полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам», — сказал он.

По словам Патрушева, в РФ в 2022 году собрали 150 млн тонн зерновых. При этом экспортный потенциал в нынешнем сезоне оценивается в более, чем 50 млн тонн.

Ранее Патрушев заявил, что Россия, в том числе с участием Турции, готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерна в ближайшие четыре месяца.

Он отметил, что Россия это сделает в том числе с участием «нашего надежного партнера — Турции».

В Стамбуле 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.