General Motors приостановит свою рекламу в Twitter из-за покупки сервиса Маском

Американский автогигант General Motors приостановит размещение рекламы в сервисе микроблогов Twitter в связи с приобретением площадки миллиардером, основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском. Об этом сообщает CNBC.

По информации СМИ, автопроизводитель является конкурентом возглавляемой Маском компании-производителя электромобилей Tesla Inc.

Поясняется, что GM не будет пока вести рекламные кампании в соцсети на время оценки новой политики с приходом Маска.

Не исключается, что GM продолжит использовать соцсеть для взаимодействия с клиентами, но не будет платить за рекламу.

«Мы взаимодействуем с Twitter, чтобы понять направление развития платформы под руководством ее нового владельца. Как обычно происходит при существенных изменениях в работе медиаплатформы, мы временно приостановили размещение платной рекламы», — обратили внимание в General Motors.

Другие планы GM по отношению к площадке Twitter пока неизвестны.

Ранее появилась информация, что в Twitter начались сокращения после покупки американской компании Маском.