Verge: люди с коробками у здания Twitter в США могли притворяться уволенными сотрудниками

Люди с коробками, которые были замечены у здания Twitter в Соединенных Штатах, могли притворяться уволенными сотрудниками компании, сообщает издание Verge.

Ранее агентство Bloomberg писало, что после покупки Twitter американским бизнесменом, владельцем Tesla и SpaceX Илоном Маском, в компании начались увольнения.

По информации издания, один из «уволенных» сотрудников представился как Рахул Лигма. Verge подтвердило, что имя отсутствует в службе сообщения Slack Twitter и в системе электронной почты. В материале отмечается, что фамилия Лигма является отсылкой к вульгарной интернет-шутке.

Издание отмечает, что якобы уволенные сотрудники компании сделали ряд «дурацких» заявлений перед журналистами. Например, один из них заявил, что Барак и Мишель Обама не стали бы президентом и первой леди, если бы Маск владел Twitter в 2008 году.

28 октября Илон Маск опубликовал свой первый пост в качестве нового владельца компании Twitter. Он описал сделку «птичка на свободе».