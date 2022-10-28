ЦБ оценил эффект частичной мобилизации на потребительский спрос и инфляцию

ЦБ заявил, что частичная мобилизация сдержит потребительский спрос и инфляцию

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Банк России оценил эффект частичной мобилизации, который она окажет на потребительский спрос и инфляцию. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Согласно оценкам ЦБ, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции в ближайшие месяцы.

«Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения», — сказано в заявлении.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимир Путин о завершении частичной мобилизации в России.

Глава государства объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам Путина, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.

Впоследствии Шойгу пояснил, что частичная мобилизация, прежде всего, необходима для контроля территорий и линии соприкосновения в 1 тыс. км. Он добавил, что будут призваны 300 тыс. резервистов.

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Мобилизация в России
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