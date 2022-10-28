В Киевской области введут «беспрецедентные чрезвычайные ограничения в сфере энергетики»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В энергохолдинге ДТЭК «Киевские региональные электросети» заявили о введении в Киевской области на неопределенный срок беспрецедентных чрезвычайных ограничений в сфере энергетики. Об этом говорится в социальных сетях компании.

«Чтобы не допустить полного отключения от электроснабжения столицы и центральных регионов Украины, госэнергокомпания НЭК Укрэнерго вводит беспрецедентные экстренные ограничения. Необходимо подготовиться к экстренным отключениям электроэнергии на неопределенный срок», — отмечается в публикации.

В компании отметили, что графики аварийных отключений, составленные ранее, уже не являются актуальными. Там подчеркнули, что в ближайшие дни будут вводиться «более жесткие и продолжительные отключения».

Ранее энергетическая компания «YASNO» сообщала, что почти половина Киева может остаться без света из-за повреждения энергетической инфраструктуры в Киевской области.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

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