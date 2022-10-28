Fox News: антироссийский «джихад» Байдена приводит США к разрушению своей экономики

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Alex Grimm/Reuters

Священная битва президента США Джо Байдена против России и поддержка Украины приведет экономику Штатов к краху. Об этом заявил обозреватель Fox News Такер Карлсон.

«Из-за религиозной войны администрации Байдена на Украине у нас вот-вот закончится дизельное топливо. Согласно данным Управления энергетической информации, к началу празднования Дня благодарения, то есть через 25 дней, оно закончится совсем. Что тогда произойдет? Все просто остановится: грузовики, поезда и баржи больше не сдвинутся с места», – отметил Карлсон.

По его словам, администрация Байдена продолжает совершать ошибки, которые разрушают не только экономику Штатов, но и Евросоюз (ЕС). Речь идет о том, что прикрываясь моральным долгом, США запретили импорт российской нефти, природного газа и угля. Также было разорвано множество договоров и соглашений по другим энергоресурсам. При этом России все эти решения никак не навредили.

Он добавил, что помимо дизельного топлива, почти на четверть (23%) подорожало авиатопливо. Поэтому, если правительство хочет изменить ситуацию, необходимо вернуться к энергонезависимости и дешевой энергии. Однако, к сожалению, в последнее время администрация Байдена делает все наоборот, выставляя на продажу 15 млн баррелей нефти.

26 октября японское издание Nihon Keizai сообщило, что попытки США помочь Евросоюзу справиться с энергокризисом и оказать поддержку в борьбе с растущей инфляцией в регионе приведут к проблемам в экономике европейских стран.

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