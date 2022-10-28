WSJ: США не планируют вводить потолок цен на нефть до выборов в конгресс 8 ноября

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Dmitry Lovetsky/AP

Официальные лица США не планируют устанавливать потолок цен на российскую нефть до промежуточных выборов в конгресс 8 ноября. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники.

Уточняется, что отсутствие финальных условий по ограничению цен связано, в том числе, с ожиданиями волатильности на нефтяном рынке перед 5 декабря, когда вступят в силу западные ограничения на покупку российской нефти.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что страны Запада при определении ограничения цен на нефть из России будут руководствоваться средней ценой в диапазоне от $63 до $64 США за баррель.

Агентство Bloomberg также сообщало, что администрация президента США Джо Байдена пересматривает условия потолка цена на нефть из России, планируя смягчить ограничения.

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