Набиуллина сообщила о ведущейся работе по альтернативам карте «Мир»

Центробанк ведет работу по альтернативам карте «Мир». Работа ведется с зарубежными партнерами. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 28 октября Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

«ЦБ ведет работу с зарубежными партнерами по альтернативам карте «Мир», — заявила Набиуллина.

Как ранее сообщал РБК со ссылкой на источники, два крупных российских банка рассматривают перспективу установки POS-терминалов для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах. Речь идет о Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

Как ранее писала «Газета.Ru» со ссылкой на представителей Национальной системы платежных карт, количество карт «Мир», которые выпустили российские банки, на 1 сентября 2022 года превысило 150 млн. По сравнению с данными на 1 июля этого года, показатель вырос на 11%. В течение 2022 года банки выдают россиянам около 5,3 млн карт «Мир» в месяц.

«Газета.Ru» также сообщала, что с апреля по июнь 2022 года в России было выпущено более 27 млн карт – и дебетовых, и кредитных. Этот квартальный показатель стал рекордным за все время.