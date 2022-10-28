Акции Amazon обвалились на 21% на фоне плохих прогнозов о прибыли

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Global Look Press

Американская торговая интернет-площадка Amazon в четверг 27 октября представила финансовую отчетность за третий квартал, где чистая прибыль компании упала почти на 10%, что спровоцировало падение стоимости акций в моменте на 21%.

Выручка компании Amazon выросла на 15%, составив $127,1 млрд. Чистая прибыль при этом упала почти на 10%, до $ 2,9 млрд. Вследствие этого акции компании стали падать и в моменте снизились в цене на 21%.

Позже акции немного подросли, оставаясь притом на 13% ниже цены предыдущего дня. С начала 2022 года акции компании упали более чем на треть (35%).

В начале августа Amazon объявила о покупке производителя умных роботов-пылесосов Roomba, компании iRobot. Отмечается, что сумма сделки составит около $1,7 млрд. Amazon планирует купить IRobot по цене $61 за акцию.

До этого капитализация ведущих технологических компаний США упала на $1 трлн после повышения ставки ФРС. В частности, Microsoft за последние три торговые сессии потеряла $190 млрд рыночной капитализации. Tesla потеряла около $200 млрд. У Amazon капитализация сократилась на $173 млрд, а у Alphabet — на $123 млрд.

Ранее совет директоров компании Amazon одобрил сплит акций в соотношении 20 к 1, а также принял решение о расширении программы обратного их выкупа.

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