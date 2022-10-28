Набиуллина объяснила решение ЦБ о сохранении ключевой ставки в 7,5%

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала «сбалансированным» решение регулятора сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. По прогнозу регулятора, который озвучила Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, месячная инфляция в России в декабре ускорится. В этих условиях Банк России не мог пойти на снижение ставки. ЦБ 28 октября 2022 года оставил ключевую ставку неизменной – на уровне 7,5% годовых.

«Сохранение ключевой ставки неизменной представляется сегодня наиболее сбалансированным. ЦБ ожидает, что месячная инфляция в России в декабре ускорится. Причина – эффект от индексации тарифов ЖКХ. Это внесло вклад в 0,5 процентных пункта в инфляцию», — подчеркнула глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, ограничения на российский экспорт привели к снижению экономической активности в России.

«В том числе из-за ограничений на российский экспорт», — уточнила Набиуллина.

В 2021 году ЦБ восемь раз подряд повышал ключевую ставку. Регулятор перешел к ее снижению в марте, ставка тогда была на уровне 20% годовых. С марта по сентябрь ставка была снижена на 12,5 процентных пункта — до 7,5% годовых.

Эксперты, опрошенные «Газетой. Ru» назвали ожидаемым решение регулятора оставить ключевую ставку неизменной.