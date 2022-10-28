МИД: Приднестровье готово увеличить поставки электроэнергии в Молдавию при наличии газа

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что власти непризнанной республики готовы увеличить поставки электроэнергии с Молдавской ГРЭС на правый берег Днестра, если будут дополнительные объемы газа из России или Молдавии. Об этом он сообщил по итогам переговоров с представителями молдавского правительства, передает ТАСС.

«Если есть необходимое количество газа, вырабатывается электричество, которое поставляется в Молдову. Если нет, то, к сожалению, понятно, что нет такой возможности для дополнительной энергетической генерации», — сказал Игнатьев.

24 октября в Молдавии был объявлен дефицит электроэнергии, так как Молдавия ограничила ее поставки со стороны Украины и Молдавской ГРЭС, расположенной в непризнанном Приднестровье. Владельцам коммерческой недвижимости рекомендовали на 30% снизить освещение, отключить фонтаны и рекламные щиты, в полиции порекомендовали гражданам не выходить на улицы в темное время суток.

Ранее лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявлял, что ограничения поставок газа привели к уменьшению поставок электроэнергии в Молдавию.