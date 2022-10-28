МИД: Приднестровье готово увеличить поставки электроэнергии в Молдавию при наличии газа

close
100%
Bernadett Szabo/Reuters

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что власти непризнанной республики готовы увеличить поставки электроэнергии с Молдавской ГРЭС на правый берег Днестра, если будут дополнительные объемы газа из России или Молдавии. Об этом он сообщил по итогам переговоров с представителями молдавского правительства, передает ТАСС.

«Если есть необходимое количество газа, вырабатывается электричество, которое поставляется в Молдову. Если нет, то, к сожалению, понятно, что нет такой возможности для дополнительной энергетической генерации», — сказал Игнатьев.

24 октября в Молдавии был объявлен дефицит электроэнергии, так как Молдавия ограничила ее поставки со стороны Украины и Молдавской ГРЭС, расположенной в непризнанном Приднестровье. Владельцам коммерческой недвижимости рекомендовали на 30% снизить освещение, отключить фонтаны и рекламные щиты, в полиции порекомендовали гражданам не выходить на улицы в темное время суток.

Ранее лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявлял, что ограничения поставок газа привели к уменьшению поставок электроэнергии в Молдавию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть