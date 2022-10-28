ExxonMobil: решение России относительно проекта «Сахалин-1» нарушило права компании

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Jacques Brinon/AP

Американская нефтяная компания ExxonMobil считает, что решение России о переводе проекта «Сахалин-1» в российскую юрисдикцию и создании нового российского оператора нарушило права предприятия. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на комментарии ко встрече с инвесторами предприятия.

«Нашим приоритетом все это время была защита сотрудников, окружающей среды и полноты операций на предприятии. Хотя последние постановления и нарушают наши права в России, установленные соглашением о разделе продукции, и прервали процесс выхода, над которым мы работали, это не помешало нам безопасно свернуть нашу деятельность», — сказано в заявлении.

7 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». В соответствии с ним российскому правительству поручено создать нового оператора проекта «Сахалин-1», ООО, которое получит все имущество консорциума в рамках соглашения о разделе продукции по «Сахалину-1».

В конце августа сообщалось, что ExxonMobil намерена подать судебный иск к России, если она не получит разрешения на продажу доли в совместном проекте «Сахалин-1».

На прошлой неделе стало известно, что ExxonMobil полностью ушла из России после создания нового оператора нефтегазового проекта «Сахалин-1».

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