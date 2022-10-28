Bloomberg: Маск может отказаться от пожизненной блокировки аккаунтов в Twitter

Купивший Twitter американский предприниматель, основатель компании SpaceX и Tesla может отказаться от пожизненной блокировки аккаунтов на платформе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации агентства, Маск хочет отказаться от пожизненной блокировки аккаунтов в Twitter, так как «не верит в пожизненные запреты».

Как утверждает источник агентства, из-за такого решения Маска многие люди, чьи аккаунты ранее были заблокированы, смогут вернуться в Twitter. При этом он не уточнил, разрешат ли бывшему президенту США Дональду Трампу снова вести аккаунт в соцсети.

Ранее Маск прокомментировал покупку Twitter словами «птица на свободе». Логотипом платформы является белая птица на голубом фоне, а название Twitter происходит от английского глагола to tweet — щебетать.