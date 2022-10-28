МИД РФ: за время реализации продуктовой сделки были задержаны более 70 судов

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ntv.com.tr

За время реализации продуктовой сделки более 70 судов были задержаны или отстранены за нарушения и попытки контрабанды. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства.

По данным МИД РФ, в порту Стамбула искусственно создается большое скопление кораблей в целях ослабления контроля и ускорения процедуры проверки грузов российскими экспертами.

Кроме того, за время реализации «черноморской инициативы» свыше 70 судов были задержаны или отстранены за систематические нарушения правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках.

В сообщении МИД подчеркивается, что такое «злоупотребление гуманитарным коридором» нельзя игнорировать, учитывая продолжающее расследование путей доставки взрывчатки для подрыва Крымского моста.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что проблема доступа продовольствия и удобрений из РФ на мировой рынок до сих пор не решена.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также призывал страны Запада к более активной работе с генсеком ООН Антониу Гутерришем для того, чтобы пакетная сделка воплотилась в жизнь, а украинское зерно поставлялось в беднейшие страны.

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