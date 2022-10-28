Путин ожидает сокращения ВВП страны в 2022 году на 2,8% и инфляции на 12%

Инфляция в России в 2022 году составит примерно 12%, экономика снизится на 2,8–2,9%. Такие оценки привел президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного форума «Валдай».

«Инфляция по году будет примерно 12%, и она имеет тенденцию к понижению. В первом квартале следующего года, по оценкам наших экспертов, она будет в районе 5% (в годовом выражении) <...> Спад экономики будет в этом году примерно 2,8–2,9%», — сказал президент.

В второй половине сентября глава Министерства экономического развития Максим Решетников сообщил, что ведомство улучшило прогноз по снижению ВВП России в 2022 году с 4,2 до 2,9%.

Тогда же прогноз Минэкономразвития по инфляции в 2022 году составил 12,4%. По его словам, в 2023 году инфляция будет на уровне 5,5%, а уже в 2024 и 2025 году она вернется на целевой уровень в 4%.

Накануне Путин заявил, что антироссийские санкции преследовали цель разрушить экономику страны, но она продемонстрировала адаптивность и гибкость.

До этого в тот же день глава государства сказал, что безработица в России находится на уровне 3,8%.