СЦК: cуда с продовольствием возобновили движение по гумкоридору в Черном море

Суда с продовольствием, следующие из портов Украины, возобновили в четверг, 27 октября, движение по морскому гуманитарному коридору в Черном море после поисков мин, передает ТАСС, ссылаясь на Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Как сообщает СКЦ, порты Черноморска и Одессы в четверг покинули девять судов, на борту которых находилось свыше 117 тыс. тонн продовольствия.

Ранее Совместный координационный центр заявил, что экспорт зерна с Украины через черноморские проливы происходит с задержками, очередь на инспекцию составляет 113 судов.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.