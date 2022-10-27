Европе предсказали рост цен на дизельное топливо из-за прекращения поставок из России

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Прекращение поставок дизтоплива из России и перебои с производством во Франции могут спровоцировать дефицит топлива и последующий рост цен на него. Об этом заявил главный исполнительный директор испанской Repsol SA Джосу Джон Имаз 27 октября во время разговора с инвесторами, передает Bloomberg.

«У нас заканчиваются средние дистилляты в некоторых европейских странах. Существует вероятность увидеть высокие цены на дизельное топливо в ближайшие месяцы», — отметил Имаз.

По данным агентства, Европа является основным покупателем дизельного топлива, котельного топлива и также авиационного керосина. При этом спрос на эти виды топлива традиционно возрастает к зиме из-за того, что необходимо включать отопление.

26 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что поставки дизельного топлива в Россию с белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые возобновились с 10 октября, скорее всего, будут осуществляться по новой схеме. Российская госкомпания «Промсырьеимпорт» будет покупать сырье по завышенным ценам, а затем реализовывать его на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПбМТСБ).

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз исследовательской компании Wood Mackenzie сообщило, что запасы дизеля в Евросоюзе (ЕС) зимой опустятся до минимума с 2011 года из-за прекращения российских поставок.

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