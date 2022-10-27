Путин заявил, что безработица в России находится на уровне 3,8%

Президент РФ Владимир Путин заявил, что безработица в России находится на уровне 3,8%. Соответствующее заявление было сделано на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Безработица в России на уровне 3,8% — меньше чем до пандемии», — отметил Путин.

18 октября министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в данный момент Минтруд страны не прогнозирует на 2023 год существенный рост уровня безработицы. По словам Котякова, сегодня показатель регистрируемой безработицы находится на отметке 0,8.

До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число официально безработных за период с 12 по 19 сентября сократилось на 7,4 тыс. человек и составило 646,5 тыс. При этом Минтруд чуть ранее опубликовал проект постановления правительства РФ, в котором предлагается установить максимальную величину пособия по безработице в следующем году в размере 12792 руб.

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