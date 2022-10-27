Путин назвал безумными заявления о том, что Россия взорвала «Северные потоки»

Президент России Владимир Путин назвал безумными заявления о том, что Россия сама взорвала газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом он сообщил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«В «Северном потоке — 1» пять европейских компаний представлены. Ну и что все молчат? Как-будто так и надо. Да еще хватает наглости [говорить] — а может это Россия взорвала? Сама себя взорвала Россия? Совсем с ума сошли что ли?» — сказал он.

Также Путин, говоря о европейских политиках, заявил, что нельзя разговаривать с партнером, который «по каждому вопросу звонит в вашингтонский обком».

По его словам, создавать «единое пространство от Лиссабона до Владивостока можно только с такой Европой, которая имеет право голоса».

Путин также заявил, что у России «много друзей в мире», и ей не нужно никому ничего навязывать.