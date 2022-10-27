Путин заявил о наличии договоренностей о возвращении западных компаний в Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что у западных компаний есть договоренности об их возвращении на российский рынок. С таким заявлением он выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Как отметил глава государства, по большинству направлений российский бизнес «перехватывает всех тех, кто уходит».

«Они еще на ухо шепчут «мы ненадолго уходим, мы скоро вернемся», но, а как продают за один доллар там многомиллиардное имущество, почему? Менеджменту продают, это что такое?» — сказал Путин.

По его словам, это значит, что существуют договоренности с менеджментом иностранных компаний, что они «вернутся».

«Но а как иначе, что подарки такие двум-трем конкретными физическим лицам что ли делают? Нет, конечно», — добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что санкции стран Запада вынудили Россию заниматься развитием своего собственного интеллектуального продукта, а государства, которые ввели ограничительные меры, не осознают этого.

Также он назвал возможным отложенный негативный эффект из-за ухода иностранных компаний с российского рынка.

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