Мишустин назвал энергосистему России одной из самых надежных в мире

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Энергетическая система России является одной из самых надежных в мире. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого приводит ТАСС.

В ходе заседания правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций премьер подчеркнул, что на фоне внешних санкций активы российских компаний «продолжают быть интересными для зарубежных инвесторов и для тех, кто готов к честному и конструктивному сотрудничеству». Россия, по его словам, «к этому всегда открыта».

«У нас понятные условия ведения бизнеса в части налоговой нагрузки и одна из самых надежных в мире энергосистем, которая открывает серьезные конкурентные преимущества для развития промышленности и других ключевых секторов», — указал премьер.

Ранее сообщалось, что Ассоциация владельцев облигаций (АВО) намерена обратиться к депутатам Госдумы с просьбой обязать российские компании выпускать бонды для замещения еврооблигаций. При этом российские компании уже получили возможность выпускать замещающие облигации. Это разрешение было дано с целью замещения еврооблигаций, выплаты по которым не поступают на счета российских инвесторов в зарубежных депозитариях, прежде всего Euroclear и Clearstream, говорится в материале.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть