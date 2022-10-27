РИА Новости: Италия в июле впервые стала главным покупателем российских товаров в ЕС

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Tony Gentile/Reuters

Италия в июле 2022 года впервые в истории стала главным покупателем российских товаров в Евросоюзе (ЕС), вытеснив с позиции лидера — Германию. Такие выводы сделало РИА Новости при подсчете данных национальных статистических ведомств.

Согласно анализу агентства, в июле итальянский импорт из России составил €3,04 млрд против немецкого €2,9 млрд. Италия заняла первое место среди покупателей российских товаров среди стран ЕС как минимум за последние двадцать лет (более ранних данных нет).

На третьем месте Нидерланды. Страна импортировала из России на сумму в €1,6 млрд. На четвертом — Чехия с покупками на €1,4 млрд. В пятерке лидеров также Польша с импортом в €1,1 млрд.

В начале сентября президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил, что Италия не сможет обойтись без газа из России предстоящей зимой, учитывая возможные пики потребления.

В первой половине сентября журнал Forbes со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства ФРГ написал, что общий объем ввозимых в Германию из России товаров снизился по сравнению с прошлым годом на 45,8%.

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