Глава Минэкономразвития Решетников: экономика России в конце года перейдет к росту

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Адаптация российской экономики к новым условиям происходит быстрее запланированного, и в конце 2022 года в квартальном выражении перейдет к росту. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого приводит «Интерфакс».

«Ситуация в экономике РФ стабилизировалась, идет активная перенастройка внешнеэкономических связей, торговых связей, идет структурная адаптация экономики», — сказал министр на Веронском Евразийском экономическом форуме, отмечая, что «процесс протекает активно и в общем даже быстрее, чем предполагали».

Кроме того, продолжил Решетников, стабилизируется в стране и ситуация с инфляцией, что позволит Банку России снизить ключевую ставку, а госдолг остается «на крайне низком уровне».

«Это позволяет оставлять нам маневр в бюджетной политике», — указал министр.

Согласно прогнозу главы Минэкономразвития, в следующем году ожидается «еще некоторая отрицательная динамика» в экономике, которая будет связана с «высокой базой первого квартала этого года, в поквартальном исчислении» (очищенный от сезонности к предыдущему квартал).

«Уже в конце этого года экономика перейдет к росту», — добавил Решетников.

Аналитики «Национального рейтингового агентства» при этом считают, что снижение внутреннего валового продукта (ВВП) России продолжится в 2023 году. По их словам, экономика страны снова начнет расти не раньше 2024 года.

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