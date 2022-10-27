Rebelión: за взятые Киевом кредиты придется расплачиваться нескольким поколениям украинцев

Испанское издание Rebelión выпустило материал, где указало, что нескольким поколениям украинцев придется расплачиваться за взятые киевскими властями кредиты у Запада.

В материале говорится: «Страны НАТО поставляют Украине огромные партии оружия и предоставляют многомиллиардные кредиты, которые Киеву придется погашать в будущем под привычные проценты, которые украинцы должны будут выплачивать в течение нескольких поколений».

Также испанские журналисты считают, что для погашения старых кредитов Киеву придется брать новые «на еще более грабительских условиях». В результате такого положения дел их долг продолжит расти. Отмечается, что при этом социальная ответственность государства будет стремиться к нулю.

Rebelión пишет, что Украине придется отдавать свои предприятия западным кредиторам.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что Украина оккупирована НАТО и стала американской колонией. По его словам, в связи с внешним влиянием и «неспособностью выполнять социальные обязательства перед гражданами» Украина лишилась способность существовать как государство. Что поддерживает Украину и за чей счет ее экономику хотят восстановить — в материале «Газеты.Ru».