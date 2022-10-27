Макрон посоветовал французам больше зарабатывать

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил французам, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса придется больше работать. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу France 2.

Журналист попросила главу государства дать французам совет, как поддержать покупательную способность на фоне высокой инфляции. На что глава французской нации ответил: «Если мы хотим преуспеть, если мы хотим прогресса, у нас нет другого выбора, кроме как начать больше работать».

Он добавил, что те, кто будет работать больше, государство освободит от уплаты налогов за отработанные сверхурочно часы.

Ранее вице-премьер России Александр Новак посоветовал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен отправлять возросшие счета за электроэнергию представителям стран, которые решили отказаться от долгосрочных контактов с Москвой и перешли на закупку газа по спотовым ценам. Так он заочно ответил главе ЕК, которая ранее предложила «невыносимые» счета граждан ЕС отправлять в Москву. В настоящее время западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и резким ростом инфляции. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».