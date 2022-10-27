Bloomberg: США пересматривают условия лимита цен на российскую нефть

Администрация президента США Джо Байдена пересматривает условия потолка цена на нефть из России, планируя смягчить ограничения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что в Вашингтоне были вынуждены свернуть планы из-за скептицизма инвесторов и роста риска на финансовых рынках. Ожидается, что США и ЕС скорректируют ограничения и повысят планку стоимости, выше которой продавать нефть будет запрещено.

При этом лишь главы Минфинов G7 и Австралия дали свое согласие на введение потолка цен на российскую нефть, который по прогнозам должен заработать с 5 декабря.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен сообщала, что лимит стоимости может составить около $60 долларов за баррель.

26 октября во Всемирном банке заявили, потолок цен на российскую нефть, который обсуждают страны «Большой семерки», не сработает без участия развивающихся экономик.

Кроме того, Международный валютный фонд усомнился в эффективности введения потолка цен на российскую нефть.