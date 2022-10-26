Силуанов заявил, что акции Сбербанка стали хорошим вложением для ФНБ

Покупка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) акций Сбербанка стала хорошим вложением. Об этом во время пленарного заседания в Госдуме заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Когда мы приобретали акции Сбербанка, то мы вложились и часть прибыли централизовали в бюджете. По сути дела, для бюджета это было очень хорошее приобретение», — отметил Силуанов.

По его словам, несмотря на то, что стоимость акций немного уменьшилась по сравнению с предыдущими периодами, это не означает, что такая ситуация будет сохраняться и дальше.

По данным Минфина на 1 октября, из средств ФНБ в ценных бумагах 1,232 трлн рублей было вложено в обыкновенные акции Сбербанка. Общий же доход от размещения средств ФНБ в 2022 году был на уровне 34,307 млрд.

19 сентября Сбер улучшил условия промо-акции по потребительским кредитам, которая действует до 3 октября 2022 года включительно. Минимальные ставки на первый месяц в рамках акции составляют 4,9% для клиентов с годовой подпиской СберПрайм+ и 5,9% для тех, у кого нет подписки.