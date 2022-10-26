Мишустин заявил, что среднемесячная зарплата вырастет в течение года на 11,5%

Среднемесячная зарплата в России за год вырастет более чем на 11%. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«По прогнозу Министерства экономического развития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%», — сказал глава кабинета министров.

Ранее 26 октября Мишустин сообщил, что российское правительство направит регионам дополнительно порядка 59 млрд рублей на увеличение заработной платы медицинского персонала.

Во второй половине сентября издание РБК со ссылкой на проект бюджета объединенного социального фонда написало, что министерство экономического развития России спрогнозировало рост среднемесячной номинальной заработной платы до 80 028 руб. в России в 2025 году.

В конце августа пресс-служба Росстата сообщила, что в России в июне снизился реальный размер (с поправкой на инфляцию) заработных плат до 3,2% в годовом выражении. При этом среднемесячная зарплата россиян в номинальном выражении в июне 2022 года составила 66 572 рубля, увеличившись на 12,2% относительно июня 2021 года.

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