Unicredit сократил число операций в России и увеличил прибыль на 31%

Итальянская банковская группа Unicredit в третьем квартале 2022 года увеличила чистую прибыль на 31%, при этом продолжила сокращать число операций в России. Об этом сообщается в опубликованном документе компании.

В третьем квартале 2022 года Unicredit получила чистую прибыль €1,33 млрд, что на 31% больше, чем за тот же период 2021 года. В период с января по сентябрь прибыль составила €4 млрд. То есть за этот период рост составил 49%. При этом банк постепенно уменьшает число операций в России, чтобы избежать резких последствий для бизнеса.

В публикации указали, что чистая прибыль продолжает расти уже семь кварталов подряд из-за успешного распределения покрытий на издержки, а также более активных потребительских операций. При этом полученные показатели позволили банку сделать более оптимистичный прогноз по чистой прибыли по итогам года, подняв его до €4,8 млрд.

В начале июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что группа UniCredit планирует продать бизнес в России на условиях обратного выкупа, если геополитическая ситуация стабилизируется. По данным агентства, компания рассматривает сделки, которые дадут группе возможность выкупить долю в зависимости от рыночных и политических условий.

Ранее сообщалось, что западные финансовые конгломераты — итальянский Unicredit и американский Citigroup — рассматривают варианты продажи активов и их обмена в качестве способа ухода с российского рынка.